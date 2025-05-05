На проспекті Степана Бандери авто «підрізало» мотоцикл, є постраждалий

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Skoda, рухаючись по проспекту Степана Бандери у напрямку Північного мосту, не впорався з керуванням і підрізав водія мотоцикла

Мотоцикліста з травмою голови та переломом гомілки госпіталізовано

У Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Skoda та мотоцикла. Внаслідок ДТП травми отримав водій двоколісного транспортного засобу, його госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Skoda, рухаючись проспектом Степана Бандери в напрямку Північного мосту, не впорався з керуванням та здійснив маневр, що призвів до зіткнення з мотоциклом.

У результаті інциденту мотоцикліст виїхав на узбіччя, де допустив зіткнення з загороджувальною опорою. Потерпілого з травмою голови та переломом гомілки було терміново доставлено до лікарні.

У поліції зауважили, що всі учасники автопригоди на момент огляду не мали ознак алкогольного сп'яніння.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 19 квітня поблизу села Судилків Шепетівського району Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. За попередньою інформацією, інцидент стався під час відкриття мотосезону. За даними поліції, 16-річний підліток, керуючи мотоциклом «Дніпро-11», зіткнувся з мотоциклом Kawasaki ZX 600, за кермом якого перебував 36-річний мешканець села Шепетівки.

Раніше патрульна поліція Києва повідомила обставини та наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Голосіївському районі. 27 квітня там зіткнулися шість автівок, проте люди не травмувалися. Патрульні поспілкувались з винуватцем аварії та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.