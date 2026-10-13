У столичному парку «Орлятко» через падіння уламків дрона постраждали дві жінки

На місці падіння продовжують працювати слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції

Обох постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями

Сьогодні, 13 жовтня, у Соломʼянському районі в парку «Орлятко» внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника травмувалися дві жінки – 35 та 40 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліція Києва.

«У Соломʼянському районі в парку «Орлятко» відбулось падіння уламків ворожого безпілотника, внаслідок чого травмувалися дві жінки, 35 та 40 років. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

Уламки дрона у парку «Орлятко» фото: Національна поліція України

Також у Дарницькому районі російський дрон спричинив пожежу приватних житлових будинків. Опіки рук отримала 72-річна місцева мешканка, наразі вона перебуває в лікарні.

Зруйнований внаслідок атаки будинок у Дарницькому районі фото: Національна поліція України

Вирва біля будинку у Дарницькому районі фото: Національна поліція України

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та інші профільні служби.

Нагадаємо, російські терористи протягом доби продовжували атакувати Київщину. В результаті атак одна людина загинула, ще троє отримали травми. Повідомляється, що загалом у регіоні був пошкоджений 21 об’єкт: 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.