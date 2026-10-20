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Власник магазину відеоігор став народним героєм після протестів у Франції (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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П’єр розповів про події нападу на свій магазин
фото з соцмереж

Француз П’єр став персонажем аніме, де він захищає свою крамницю

У Ніцці власник магазину відеоігор Micromania П’єр став героєм та зіркою мережі. 17 жовтня під час масових протестів у Франції чоловік захищав свою крамницю від мародерів, чим здобув прихильність народу. Про це пише «Главком» із посиланням на Ici.fr.

Як П’єр захищав свій магазин

Пʼєр стоїть біля свого магазину, понівеченого мародерами
Пʼєр стоїть біля свого магазину, понівеченого мародерами
фото з відкритих джерел

П’єр та його відважний вчинок потрапили на камери. За його словами, він став перед входом до свого магазину та намагався не пустити всередину протестувальників. Згодом він усвідомив, що такі дії могли закінчитися для нього проблемами, однак після інциденту він і досі не може переосмислити все, що сталося. «Думаю, мені взагалі не варто було цього робити. Це була дурість. Але тоді я вчинив саме так», – сказав він.

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На кадрах, які розлетілися мережею, можна побачити, як П’єр стоїть перед входом до своєї крамниці та намагається протистояти мародерам. Зрештою один із них штовхнув його в спину, через що він упав. Однак це не зламало чоловіка. Епічним моментом у всій ситуації став епізод, коли П’єр став біля дверей із зображенням героя однієї з відеоігор. Саме цей кадр став основою для майбутніх робіт народної творчості, де чоловіка зображують в образі героя.

Реакція мережі на відважність П’єра

Власника крамниці перевтілили у анімаційного героя
Власника крамниці перевтілили у анімаційного героя
фото з відкритих джерел

Після того як відео з П’єром стало вірусним у мережі, користувачі почали висловлювати йому підтримку. Також французи збирають гроші, щоб допомогти йому відновити магазин. До зборів долучилися французькі геймери та користувачі Reddit. Також дехто створив криптотокен (цифровий токен), а отримані з нього кошти планують витратити на закупівлю нових дисків та фігурок для крамниці, а також допомогти з ремонтом.

Власник магазину відеоігор став народним героєм після протестів у Франції (відео) фото 1
фото з відкритих джерел

Однак дехто підтримує П’єра, створюючи про нього анімації та картинки, де він постає в образах супергероїв, а інші вірусні персонажі разом із ним захищають крамницю від мародерів.

Власник магазину відеоігор став народним героєм після протестів у Франції (відео) фото 2
фото з відкритих джерел

Крім того, про П’єра навіть створили низку справжніх аніме. Ці фільми настільки сподобалися мережі, що глядачі вже чекають нових серій про П’єра.

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Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя. У Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро.

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Теги: відео соцмережі напад Ніцца протест Франція

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