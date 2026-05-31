Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття
Медики наклали хлопчику гелеві протиопікові пов'язки на місці події
фото: Закарпатський центр екстреної медичної допомоги
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Опіки II ступеня охопили обличчя, руки й ноги 8-річного хлопчика

Інцидент стався сьогодні, 31 травня, на узбережжі річки – дитина опинилася в епіцентрі спалаху під час горіння побутового сміття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Що сталося біля річки

Восьмирічний хлопчик на узбережжі річки в Закарпатській області обгорів під час спалювання побутового сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню та отримала значні термічні ушкодження.

Які травми у дитини

На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі діагностували термічні опіки II ступеня, які охопили майже половину поверхні тіла. Ураженими виявилися обличчя у зоні щік і підборіддя, обидві руки разом із кистями та передпліччями, а також нижні кінцівки – сідниці й обидві гомілки.

Медики на місці наклали гелеві протиопікові пов'язки, ввели знеболювальні препарати та фізіологічний розчин. Після стабілізації стану дитину спецтранспортом доправили до реанімаційного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні для подальшого лікування.

Чому такий обсяг опіків у дитини – критичний

За медичними стандартами, опіки II ступеня площею понад 10% поверхні тіла у дітей віком до 10 років є прямим показанням для лікування у спеціалізованому опіковому центрі. Шкіра в дітей тонша за дорослу, тому термічна травма поширюється швидше й глибше, а організм важче переносить втрату рідини та розвиток системного запалення. У восьмирічного хлопчика площа ураження приблизно у п'ять разів перевищує цей поріг.

Звернення медиків і рятувальників

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги виступили з жорстким застереженням до батьків і опікунів. Медики наголосили: малолітніх дітей не можна залишати без нагляду поряд із відкритим вогнем, їм категорично не можна дозволяти самостійно розводити багаття чи спалювати відходи. Фахівці також закликали систематично пояснювати дітям правила пожежної безпеки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що з настанням теплої пори року проблема неконтрольованого вогню загострюється. Найпоширеніші причини масштабних пожеж і травмування людей – самовільне випалювання сухої рослинності, залишене без нагляду багаття та нехтування правилами поводження з вогнем.

Нагадаємо, на Закарпатті регулярно фіксують випадки, коли спалювання сміття чи сухостою закінчується трагедією. Минулого літа, у червні 2025 року, у селі Дунковиця 65-річна мешканка Мукачева згоріла живцем під час підпалу зібраних рослинних залишків – її чоловік відійшов по воду, а полум'я раптово охопило ділянку.

Раніше «Главком» розповідав і про випадок наприкінці квітня цього року, коли 75-річний мешканець Чопщини втратив дачний будинок через спалювання сухої трави на присадибній ділянці. Рятувальники наголошують, що навіть невелике багаття у вітряну погоду може швидко вийти з-під контролю.

Читайте також:

Теги: пожежа Закарпаття сміття рятувальники правила травма дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри зусилля вогнеборців, стихія завдала величезних збитків
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
4 травня, 11:06
У момент займання в потязі перебувало близько 60 пасажирів
У Латвії під час руху загорівся пасажирський поїзд (відео)
6 травня, 12:06
Для більшості працівниць держорганів правила виїзду за кордон спростили
Нові правила виїзду для жінок-держслужбовиць набули чинності
11 травня, 10:57
Велика пожежа в Москві
У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)
17 травня, 17:59
Приміщення банку на вулиці Григорія Сковороди
Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення
21 травня, 11:36
Медики евакуюють одного з постраждалих після викиду сірководню на каналізаційній насосній станції в Луганську
Сірководень отруїв чотирьох людей у Луганську – черговий колапс комуналки
24 травня, 04:25
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
30 травня, 06:34
Щоб зберегти статус критичності, компанії тепер зобов'язані платити працівникам щонайменше три мінімальні зарплати
Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
30 травня, 19:15
Рятувальники, що прибули на місце події виявили чоловіка 1993 року народження, який впав до колекторної ями
У Чернівцях чоловік упав до колекторної ями та просидів там п’ять днів, його визволили рятувальники
Вчора, 16:15

Суспільство

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття
На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття
Яке релігійне свято відзначається 1 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 червня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
30 травня, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua