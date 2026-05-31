На Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття

Опіки II ступеня охопили обличчя, руки й ноги 8-річного хлопчика

Інцидент стався сьогодні, 31 травня, на узбережжі річки – дитина опинилася в епіцентрі спалаху під час горіння побутового сміття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Що сталося біля річки

Восьмирічний хлопчик на узбережжі річки в Закарпатській області обгорів під час спалювання побутового сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню та отримала значні термічні ушкодження.

Які травми у дитини

На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі діагностували термічні опіки II ступеня, які охопили майже половину поверхні тіла. Ураженими виявилися обличчя у зоні щік і підборіддя, обидві руки разом із кистями та передпліччями, а також нижні кінцівки – сідниці й обидві гомілки.

Медики на місці наклали гелеві протиопікові пов'язки, ввели знеболювальні препарати та фізіологічний розчин. Після стабілізації стану дитину спецтранспортом доправили до реанімаційного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні для подальшого лікування.

Чому такий обсяг опіків у дитини – критичний

За медичними стандартами, опіки II ступеня площею понад 10% поверхні тіла у дітей віком до 10 років є прямим показанням для лікування у спеціалізованому опіковому центрі. Шкіра в дітей тонша за дорослу, тому термічна травма поширюється швидше й глибше, а організм важче переносить втрату рідини та розвиток системного запалення. У восьмирічного хлопчика площа ураження приблизно у п'ять разів перевищує цей поріг.

Звернення медиків і рятувальників

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги виступили з жорстким застереженням до батьків і опікунів. Медики наголосили: малолітніх дітей не можна залишати без нагляду поряд із відкритим вогнем, їм категорично не можна дозволяти самостійно розводити багаття чи спалювати відходи. Фахівці також закликали систематично пояснювати дітям правила пожежної безпеки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що з настанням теплої пори року проблема неконтрольованого вогню загострюється. Найпоширеніші причини масштабних пожеж і травмування людей – самовільне випалювання сухої рослинності, залишене без нагляду багаття та нехтування правилами поводження з вогнем.

Нагадаємо, на Закарпатті регулярно фіксують випадки, коли спалювання сміття чи сухостою закінчується трагедією. Минулого літа, у червні 2025 року, у селі Дунковиця 65-річна мешканка Мукачева згоріла живцем під час підпалу зібраних рослинних залишків – її чоловік відійшов по воду, а полум'я раптово охопило ділянку.

Раніше «Главком» розповідав і про випадок наприкінці квітня цього року, коли 75-річний мешканець Чопщини втратив дачний будинок через спалювання сухої трави на присадибній ділянці. Рятувальники наголошують, що навіть невелике багаття у вітряну погоду може швидко вийти з-під контролю.