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У Києві почався сезон грипу: скільки людей захворіли за перший тиждень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві почався сезон грипу: скільки людей захворіли за перший тиждень
На Covid-19 за перший тиждень захворіли четверо дорослих
фото: Борис Корпусенко, Вечірній Київ

Летальних випадків від ускладнень хвороби не зареєстровано

Із 28 вересня у Києві розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За 40-й тиждень 2026 року у столиці зареєстрували 6 694 хворих на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

Наразі тижневий показник захворюваності становить 226,7, що на 58,6% нижче від епідемічного порогу. Рівень інтенсивності епідпроцесу оцінюють як низький.

За звітний період захворіли 3 657 дітей та 3 037 дорослих. Серед шкільного віку зафіксовано 1 947 випадків. На Covid-19 захворіли лише четверо дорослих.

Протягом тижня до лікарень госпіталізували 87 пацієнтів із грипом та ГРВІ, серед яких 67 дітей та 20 дорослих (зокрема двоє осіб із Covid-19).

Летальних випадків від ускладнень хвороби не зареєстровано.

У центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що найнадійнішим способом захисту від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу залишається вакцинація.

Нагадаємо, епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2025-2026 років, як і попередній, минув у столиці з низькою інтенсивністю. Зокрема, не відмічалося перевищення порогового рівня захворюваності, яка була нижчою на 10,2% порівняно з попереднім епідсезоном. 

До слова, з 1 січня 2026 року новонародженим в Україні проводять вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

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Теги: Київ вакцинація грип

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