Переможці міжнародних учнівських олімпіад отримають по 100 тис. грн

Талановита молодь невдовзі почне отримувати заохочення з Фонду Президента України

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту розпочинає свою роботу. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 15 вересня, затвердивши Порядок використання коштів з державного бюджету. Про це інформує Офіс президента.

Найперше з коштів Фонду почнуть виплачувати премії Глави держави в розмірі 100 тис. грн переможцям міжнародних учнівських олімпіад.

Також розпочнуться виплати президентських стипендій у розмірі 10 тис. грн учасникам ЗНО, які отримали найвищі результати. Стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом року.

Заплановане й фінансування премій для відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі в спорті та підтримки тренерської діяльності.

«Ми передбачаємо створення потужної інституції, яка задаватиме вектори розвитку для кожної з профільних сфер, підтримуватиме та заохочуватиме талановитих українців розвивати свій потенціал, створюватиме майданчики та умови для кооперації, розвитку технологій та інноваційних розробок, підготовки найкращих фахівців та спортсменів», – зауважила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Крім того, діяльність Фонду передбачає можливості надання грантів на навчання в іноземних закладах освіти для підготовки магістрів та PhD. Це дасть змогу здобути конкурентоспроможну освіту найталановитішим представникам молоді та наукової спільноти.

Також кошти Фонду можуть спрямовуватися на залучення іноземних висококваліфікованих викладачів і тренерів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців. Це допоможе розширити коло студентів, які зможуть отримати доступ до якісної конкурентоспроможної освіти.

Офіційний запуск Фонду Президента відбудеться на урочистому засіданні Ради Фонду за участю керівництва держави, під час якого відбудеться нагородження переможців міжнародних учнівських олімпіад.

Фонд Президента був створений у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді, підвищення якості освіти й науки, виховання здорових громадян. У червні 2021 року Володимир Зеленський затвердив Положення про Раду Фонду, перезапустивши його діяльність.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по 10 тисяч гривень стипендії президента.