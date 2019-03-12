В Україні циклон знову викличе штормовий вітер і затягне холодом



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Дощ зі снігом синоптики обіцяють практично по всій території України

В Україні у вівторок, 12 березня, буде прохолодно. Циклон знову викличе штормовий вітер і затягне холодом західну частину країни.

Буря трохи вщухне удень. Незважаючи на це, в Укргідрометцентрі попереджають про пориви до 15 – 20 метрів в секунду на півночі Лівобережжя.

Дощ зі снігом синоптики обіцяють практично по всій території України.

Сонце і суха погода очікується тільки у низці центральних регіонів. Зокрема, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Вінницькій області.

Холодніше за все 12 березня буде на Волині і в деяких північних областях. Там повітря прогріється до +3 ... + 5 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на відмітках в +7 ... + 9 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві також очікуються дощі зі снігом. Температура повітря досягне +4 ... + 6 градусів.