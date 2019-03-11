На Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Негода наробила лиха у Вінницькій області

На Вінниччині негода забрала життя 29-річної жінки та 11-річної дівчинки. Про це повідомляє ТСН.

У місті Хмільник суха тополя впала на голову жінці, яка йшла на роботу. Врятувати потерпілу не вдалось.

А у Вінниці дерево вбило 11-річну дівчинку. Разом з мамою та молодшою сестрою вона йшла повз зупинку громадського транспорту. Дівчинка загинула.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час буревію у Києві було зірвано шість дахів з будинків та повалено десятки дерев