В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі



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Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом гомілковостопного суглоба

Сьогодні в Одесі тополя впала на дитячий майданчик на проспекті Небесної сотні, 14. В результаті госпіталізували одну людину.

На майданчику в момент події знаходилися двоє дітей і чоловік. Як повідомили в прес-службі одеської мерії, діти не постраждали, а чоловіка госпіталізували.

«У чоловіка відкритий перелом правого гомілковостопного суглоба, закритий перелом правого плеча, забій грудного відділу хребта», - розповів на своїй сторінці в Facebook одесит Макс Потрібний, який допомагав бригаді «швидкої».

Відзначимо, директор КП «Міськзелентрест» Юніс Байрамов сьогодні під час брифінгу після апаратної наради в мерії розповів, що вчорашній вітер повалив у місті 7 дерев.

Сьогодні ж в Одесі піднялася пилова буря, а в мерії повідомили, що пориви шквального вітру сягатимуть до 28 м/с. Всіх одеситів попросили обмежити своє перебування на вулиці.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

Джерело: Пушкинская.net