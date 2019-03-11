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    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі

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    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі

    Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом гомілковостопного суглоба

    Сьогодні в Одесі тополя впала на дитячий майданчик на проспекті Небесної сотні, 14. В результаті госпіталізували одну людину.

    На майданчику в момент події знаходилися двоє дітей і чоловік. Як повідомили в прес-службі одеської мерії, діти не постраждали, а чоловіка госпіталізували.

    «У чоловіка відкритий перелом правого гомілковостопного суглоба, закритий перелом правого плеча, забій грудного відділу хребта», - розповів на своїй сторінці в Facebook одесит Макс Потрібний, який допомагав бригаді «швидкої».

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    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі
    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі
    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі
    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі
    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі
    В Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі

    Відзначимо, директор КП «Міськзелентрест» Юніс Байрамов сьогодні під час брифінгу після апаратної наради в мерії розповів, що вчорашній вітер повалив у місті 7 дерев.

    Сьогодні ж в Одесі піднялася пилова буря, а в мерії повідомили, що пориви шквального вітру сягатимуть до 28 м/с. Всіх одеситів попросили обмежити своє перебування на вулиці.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

    Джерело: Пушкинская.net

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