Через прорив тепломережі у Києві змінено рух тролейбусів і автобусів



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Аварійні бригади проводять ремонтні роботи на місці прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza Фото: Інформатор

Рух транспорту вулицею Антоновича перекрито

Через прорив тепломережі на Либідській площі біля ТРЦ Ocean Plaza змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Рух громадського транспорту організовано за новими маршрутами:

тролейбуси №1 курсують від вул. Маршальська - вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси №12 - від ст. м. «Васильківська» до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси №42Д - від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси №43 - від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.

тролейбуси №50 - від вул. Милославська до Дарницької пл.;

автобуси №20: ст. м. «Площа Льва Толстого» - вул. Джона Маккейна - бульв. Дружби Народів - ж/м «Корчувате»;

автобуси №20К: ст. м. «Площа Льва Толстого» - вул. Джона Маккейна - бульв. Дружби Народів - вул. Маршальська;

автобуси №27 - від с. Пирогів до Деміївської площі;

автобуси №51 - від ст. м. «Червоний хутір» до Деміївської площі;

автобуси №52 від вул. Закарпатська - Деміївської площі.

«Будь ласка, уважно сплануйте свої маршрути», - закликають мешканців Києва у Київпастрансі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.