Аварія біля Оcean Plaza: Київтеплоенерго перекрило тепло та гарячу воду



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У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу Фото: Алеся Габович

Наразі аварійні бригади Київтеплоенерго відкачують воду

У Київтеплоенерго повідомили, що тепломережа, на якій стався прорив, збудована у 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza легкі опіки отримали дев'ять людей, їм надають медичну допомогу.

«Наразі аварійні бригади Київтеплоенерго відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела», — йдеться у повідомленні Київтеплоенерго.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв назвав причиною прориву гідравлічні випробовування.

Чиновник додав, що люди не залишаться без теплопостачання: магістраль мають під'єднати до іншого джерела.

Пантелеєв підкреслив, що тепломережа не вважалася аварійною, до того вона пройшла всі перевірки.

Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».