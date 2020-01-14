Аварія біля Ocean Plaza: за ніч з’явився ще один провал (фото, відео)



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У кафе «Рукола», яке знаходиться на території ТРЦ Ocean Plaza, розбито скло Фото: Інформатор

Вночі провалився асфальт і частина тротуарної плитки на пішохідній зоні

У вівторок, 14 січня, вранці в Києві на вулиці Антоновича тривають роботи з ліквідації прориву теплотраси.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Але цей провал виявився не єдиним, повідомляє Інформатор.

З боку входу в «Ашан» вночі провалився асфальт і частина тротуарної плитки на пішохідній зоні.

Близько 23:00 13 січня на цьому місці ще не було ніяких пошкоджень. Тобто провал утворився вночі. З ями йде пара.

Крім того, у кафе «Рукола», яке знаходиться на території ТРЦ Ocean Plaza, за невідомих обставин розбилося скло.

Територія, яка прилягає до торгового центру, огороджена стрічкою. А охорона ТРЦ уважно пильнує за тим, щоб жодна людина не пробралася на аварійну ділянку.

Як повідомлялося, рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів повністю обмежено.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.