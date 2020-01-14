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    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані

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    <div class="alt">У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом</div> - Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом
    Фото: ДСНС

    З маршрутного таксі, а також тролейбусу, що опинився в паровій завісі, було винесено семеро людей

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві.

    Раніше повідомлялося, що через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza легкі опіки отримали дев'ять людей, їм надають медичну допомогу.

    «За інформацією служби 103 у результаті події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомога була надана на місці, семеро перебувають у лікарні», — йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

    За інформацією рятувальників, з маршрутного таксі, а також тролейбусу, що опинився в паровій завісі, було винесено семеро людей.

    «Гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину Ашан і перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Усіх працівників і відвідувачів магазину і ТРЦ вивели на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі шестеро осіб», — відзначили в службі.

    Також наголошується, що рятувальники вилучили мікроавтобус з провалу, який утворився.

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    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    Прорив теплотраси у Києві: постраждало 10 осіб, семеро з них госпіталізовані
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

    Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

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