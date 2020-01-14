Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: що відбувається на місці аварії (фото, відео)



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Комунальники розкрили магістраль, на якій стався прорив Фото: Інформатор

Співробітники «Київтеплоенерго» повністю розрили яму, де розташована теплотраса

На місці прориву теплотраси на Либідській площі біля ТРЦ Ocean Plaza бригади «Київтеплоенерго» розпочали ремонтні роботи. Роботи тривали всю ніч.

Вранці 14 січня комунальники розкрили тепломагістраль, дістали цементні блоки, які її закривали, і розрізали трубу, на якій сталася аварія. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники «Київтеплоенерго» повністю розрили яму, де розташована теплотраса, і розрізають трубу, щоб дістати її по частинах.

На місці знаходяться близько 10 комунальників, чергують медики і патрульні поліцейські.

Перехожих просять оминати місце аварії з метою безпеки.

Коли наслідки прориву повністю ліквідують, на даний момент невідомо. Планують замінити зношені труби, а на даній ділянці дороги - повністю зняти покриття і покласти новий асфальт.

Торговий центр Ocean Plaza оточений стрічкою. Охорона ТРЦ не дозволяє наблизитися до будівлі ні на метр.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.