Стало відомо, коли стартують громадські обговорення проєкту Генплану Києва



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Із початку громадських обговорень матеріали будуть презентуватися у кожному районі міста

Громадські обговорення проєкту Генерального плану Києва заплановано розпочати на початку березня цього року. Про це повідомив директор КО «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій Броневицький.

У комунальній організації наголосили, що генеральний план – об’ємний документ із 17 розділів: від транспорту й інженерного забезпечення до екології і культурної спадщини. Із початку громадських обговорень матеріали будуть презентуватися у кожному районі міста задля отримання пропозицій та зауважень громадськості та подальшого ухвалення виваженого документа.

«Зазначу, що вже відбулося заслуховування доповіді щодо проєкту історико-архітектурного опорного плану Києва (ІАОП). Першими, 18 грудня 2019 року, проєкт розглянули і відзначили його високу якість Союз архітекторів України. Другими, 6 лютого 2020 року, – розглядала Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини. Заслуховування доповіді не є громадським обговоренням, оскільки обидва органи за законодавством не мають права проводити громадські обговорення. ІАОП – частина проєкту Генплану, обговорення якого оголосить замовник, тобто Департамент містобудування та архітектури. Задля того, аби розпочати громадські обговорення проєкту Генерального плану і його частин, ми хотіли отримати зауваження до ІАОП, який лягає в основу, від експертів перед тим, як документ буде передано на затвердження Мінкультури», – каже Броневицький.

Згідно з законодавством, місцеві представники мають право надати пропозиції до документа, який стосується Києва, пам’яток його історико-культурної спадщини, перед тим, як Мінкультури його погодить. Наприклад, Спілка архітекторів України підтримала цей проєкт ІАОП та зазначила у Протоколі № 4 Засідання Правління Київської організації від 18.12.2019, що розроблений Історико-архітектурний опорний план (ІАОП) вважати інноваційним за методичним підходом. Зокрема, зазначити, що вперше за 10 років роботи над науково-проєктною документацією її узагальнено до територіального рівня Генерального плану з розглядом Києва за європейським принципом, як цілісного об’єкту спадщини. Визнати правильним головний принцип ІАОП щодо створення системи режимів для господарської діяльності на пам’яткоохоронних територіях Києва – покроково від загально міського до окремого (локального) та рекомендувати ІАОП до подальшого розгляду та погодження в установленому порядку.

«Також ми отримали зауваження від Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, від Департаменту охорони культурної спадщини і все це передамо на розробника – Український державний інститут культурної спадщини Міністерства культури, молоді та спорту», – підкреслив Броневицький.

Розробник має врахувати зауваження. Документ буде також направлено на розгляд Мінкультури. Далі – зауваження від Мінкультури, у разі їх наявності і, власне, погодження Міністерством.

«Попереду в усіх нас ще велика робота. Генеральний план – надскладний і місткий документ. Разом із громадою нам жити за цим документом, розвивати наше місто, зберігати те, що маємо. Тому кияни мають долучатися до його обговорення, що розпочнеться вже на початку березня», – підсумували в Інституті Генплану Києва.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.