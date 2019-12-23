Кличко сподівається, що новий Генплан Києва буде ухвалено до літа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко наголосив, що кожного киянина цікавить, як буде розвиватися його мікрорайон, район і місто в цілому

Після Новорічних свят у Києві розпочнуться громадські обговорення нового Генерального плану

Проєкт нового Генплану Києва столична влада планує доопрацювати згідно із зауваженнями та пропозиціями, що будуть у громадськості, протягом весни.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Щоб до літа наступного року ухвалити основний містобудівний документ Києва. Громадські слухання та обговорення розпочнеться вже на початку 2020-го року», - зазначив він.

Кличко розповів, що наразі презентовано тільки проєкт Генплану.

«Після Новорічних свят розпочнуться його громадські обговорення, до яких ми запрошуємо киян, громадських активістів. Вони зможуть внести свої пропозиції до документу. Кожного киянина цікавить, як буде розвиватися його мікрорайон, район і місто в цілому. Це стосується і припинення хаотичної забудови міста, і вирішення проблеми корок на дорогах, через які місто часто буває паралізоване. Все це кияни мають обговорити, висловити свої пропозиції. І ми разом повинні знайти вирішення нагальних для мешканців столиці питань», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що в документі йдеться і про будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок - поблизу станцій метро та на в’їздах до міста. Актуальним, за словами Кличка, залишається також створення на міських магістралях окремих смуг руху для громадського транспорту.

«Генеральний план – це великий документ, який має багато напрямків. І кожного з киян цікавить, яким буде наше місто через 5, 10, через 20 років. Під час розробки проєкту Генплану ми запросили іноземних фахівців: експертів Світового банку, іноземних архітекторів. Нам дуже допоміг директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг. В проєкті ми представили, і як розвиватимуться зони відпочинку. Як буде збережена культурна спадщина. І дуже велика частина проекту документу присвячена розвитку транспортної інфраструктури», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.