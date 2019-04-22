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    Волкер розповів подробиці розмови Трампа і Зеленського

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    Курт Волкер повідомив про телефонну розмову Трампа і Зеленського - Волкер розповів подробиці розмови Трампа і Зеленського
    Курт Волкер повідомив про телефонну розмову Трампа і Зеленського

    США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності, зазначив Трамп

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Про це повідомив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер в Twitter.

    «Президент Трамп подзвонив привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах і український народ з мирними і демократичними виборами. Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності і протидії російській агресії», - написав Волкер.

    Він також подякував президенту України Петру Порошенку «за його мужність керувати Україною в надзвичайно важкий час і за його прихильність до демократичних інститутів, а також за прийняття волі українського народу».

    Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

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