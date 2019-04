Волкер розповів подробиці розмови Трампа і Зеленського

США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності, зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер в Twitter.

«Президент Трамп подзвонив привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах і український народ з мирними і демократичними виборами. Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності і протидії російській агресії», - написав Волкер.

President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy ( @zeteam_official ) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support ’s efforts to restore its territorial integrity and counter aggression. https://t.co/ShBOWU1rga

Він також подякував президенту України Петру Порошенку «за його мужність керувати Україною в надзвичайно важкий час і за його прихильність до демократичних інститутів, а також за прийняття волі українського народу».

We commend @poroshenko for his courage in leading Ukraine through a tremendously difficult time and for his commitment to the democratic institutions of and for accepting the will of the Ukrainian people. https://t.co/sGJFR4pLxH