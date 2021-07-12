Стало відомо, скільки ще лишилось вільних місць у перших класах шкіл Києва

У столиці триває набір дітей до перших класів

Станом на початок липня до столичних шкіл у перші класи вже зараховано майже 30 тисяч дітей.

Прийом документів розпочався з 12 квітня, першочергово до школи будуть приймають дітей, які проживають на території обслуговування відповідного навчального закладу, та дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі. Про це повідомили «Вечірньому Києву» в Департаменті освіти і науки КМДА у відповідь на запит.

«Станом на 01.07.2021 року до перших класів зараховано майже 30 тис. першокласників, сформовано 1065 перших класів», — йдеться в повідомленні.

Кількість місць у перших класах, які наразі є вільними у школах Києва — 2880. Найбільша паралель перших класів — у Слов’янській гімназії Дарницького району (9 перших класів). У 42 школах сформовано тільки один перший клас.

Цього року в усіх столичних школах учні початкових класів (з першого по четвертий) навчатимуться за програмою «Нової української школи» (НУШ). Також вже в цьому понад 900 учнів п’ятих класів 23 закладів загальної середньої освіти Києва братимуть учать в освітньому проєкті всеукраїнського рівня, за яким НУШ впроваджуватиметься у середній школі — з п’ятих по дев’яті класи.

Для реалізації програми «Нова Українська школа» передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. З бюджету Києва виділено 39,4 мли грн на закупку засобів навчання та обладнання.

Раніше повідомлялося, що цього року в Києві реалізуються 10 загальноміських освітніх програм, на які виділено 1,3 млрд грн. Найбільше коштів райони запланували на програми: «Підготовка до нового 2021/2022 навчального року», «Підготовка до осінньо-зимового періоду»; «Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби», що становить дві третини від загальної суми видатків на загальноміські програми».

Наразі у закладах освіти Києва триває підготовка до нового навчального року. За перший літній місяць освоєно вже третину коштів на підготовку до нового навчального року.