Стан повітря у столиці на ранок 22 листопада: моніторинг від КМДА

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 22 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 41.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 525.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 35.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 421.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 18.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 9.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 47.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 330.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 11.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 24.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, у Києві очікуються небезпечні погодні умови, ожеледиця та сильний вітер. У столиці очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.