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Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
Україна стала членом глобальної Платформи Кліматичного Клубу
фото з відкритих джерел

Відбулась чергова Кліматична конференція ООН СОР29

Україна приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу – механізму, спрямованого на прискорення декарбонізації галузей із високими викидами та підтримку розвитку промисловості з нульовим і низьким рівнем викидів. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Запуск Платформи було оголошено під час Кліматичної конференції ООН СОР29.

Цей механізм сприяє міжнародній співпраці, залученню фінансів і технологій для забезпечення плавного переходу країн до екологічно чистих промислових практик, підтримуючи досягнення глобальної мети «чистого нуля» та температурних цілей Паризької угоди.

Основна мета Платформи – об’єднати країни, які потребують підтримки, з міжнародними інвесторами, а також забезпечити доступ до сучасних технологій. Участь у цій ініціативі сприятиме залученню міжнародних партнерів до відновлення України в екологічному напрямку.

Слідкуйте за новинами про СОР29 та участю України в конференції на офіційних ресурсах Міндовкілля та України.

До слова, забруднення річок Сейм та Десна, що в серпні-вересні призвело до погіршення якості води у Сумській та Чернігівській областях, ліквідовано. Про це для РБК-Україна розповіла перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Нагадаємо, збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Раніше Верховна Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: Верховна Рада Україна екологія Мінекології

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Політика

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