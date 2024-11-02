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В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств
Синоптики попередили, що хоча зранку у суботу негода вщухла, але сильний вітер все ще буде
фото: Juhan Hepner/ERR

На дорогах зросла кількість ДТП – автомобілі в’їжджали у повалені дерева у темну пору доби

Станом на 2 листопада в Естонії після буревію знеструмленими були майже сім тисяч домогосподарств. Про це повідомляє ERR.

Синоптики попередили, що хоча зранку у суботу негода вщухла, але сильний вітер все ще буде. Крім того, є ризик слизьких доріг.

Наслідки негоди
Наслідки негоди
фото: Juhan Hepner/ERR

У ніч на 2 листопада естонські рятувальники отримали 400 дзвінків, при цьому зазвичай кількість коливається у межах 60-70 за день. Левова частка дзвінків стосувалася надання допомоги потерпілим від буревію. Найбільше викликів припало на захід країни.

В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств фото 1
фото: Juhan Hepner/ERR

Постраждалих немає, однак на дорогах зросла кількість ДТП – автомобілі в’їжджали у повалені дерева у темну пору доби.

Нагадаємо, на заході Фінляндії вітер уперше в історії сягнув ураганних показників, внаслідок чого станом на суботу залишаються знеструмленими 17 тисяч будинків. Про це повідомляє Yle.

У Раума середня швидкість вітру в п'ятницю ввечері досягла 33,5 метра за секунду, у Порі – до 30,3 м/с. Ураганом у Фінляндії вважається вітер, середня швидкість якого становить не менше 33 м/с.

Це перший випадок, коли у Фінляндії було зафіксовано справжній ураган, сказав метеоролог Матті Хуутонен.

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Теги: стихійні лиха Естонія рятувальники вітер негода буревій

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