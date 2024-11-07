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На Київщині в озері Біле зафіксовано критичне перевищення забруднення води

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині в озері Біле зафіксовано критичне перевищення забруднення води
Матеріали перевірки будуть передані до Бориспільської міської ради та правоохоронних органів
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників

Державна екологічна інспекція Столичного округу оприлюднила результати лабораторних аналізів води, відібраної 24 жовтня 2024 року з озера Біле, що у селі Рогозів, Бориспільського району Київської області. Про це повідомляє пресслужба ДЕІ Столичного округу.

Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників, що свідчить про критичний рівень забруднення водойми.

Згідно з отриманими даними, зафіксовано такі показники:

  • Хімічне споживання кисню – перевищення у 6 разів від допустимого рівня;
  • Амоній – перевищення у 1,6 рази;
  • Залізо – перевищення у 23 рази від норми;
  • Біологічне споживання кисню (БСК5) – перевищення у 6,9 рази;
  • Кислотність (pH) – досягла рівня 9,5 одиниць, що значно перевищує допустимі межі.

Матеріали перевірки будуть передані до Бориспільської міської ради та правоохоронних органів для відповідного реагування та встановлення винних у забрудненні осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення. 

Теги: інспекція екологія Мінекології клімат

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