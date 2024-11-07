На Київщині в озері Біле зафіксовано критичне перевищення забруднення води

Матеріали перевірки будуть передані до Бориспільської міської ради та правоохоронних органів

Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників

Державна екологічна інспекція Столичного округу оприлюднила результати лабораторних аналізів води, відібраної 24 жовтня 2024 року з озера Біле, що у селі Рогозів, Бориспільського району Київської області. Про це повідомляє пресслужба ДЕІ Столичного округу.

Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників, що свідчить про критичний рівень забруднення водойми.

Згідно з отриманими даними, зафіксовано такі показники:

Хімічне споживання кисню – перевищення у 6 разів від допустимого рівня;

Амоній – перевищення у 1,6 рази;

Залізо – перевищення у 23 рази від норми;

Біологічне споживання кисню (БСК5) – перевищення у 6,9 рази;

Кислотність (pH) – досягла рівня 9,5 одиниць, що значно перевищує допустимі межі.

Матеріали перевірки будуть передані до Бориспільської міської ради та правоохоронних органів для відповідного реагування та встановлення винних у забрудненні осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення.