10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не вирушати в далеку дорогу

10 листопада відзначається Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки за мир і розвиток, а також Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія.

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді (World Youth Day)- це унікальна подія в календарі Католицької Церкви, яка збирає молодих людей з усього світу, щоб разом святкувати свою віру. Започаткований Папою Іваном Павлом ІІ у 1985 році, він став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну.

Початок Всесвітнього дня молоді можна віднести до Святого Року Відкуплення 1984 року, коли Папа Іван Павло ІІ запросив молодих людей на зустріч у Римі. Успіх цієї події призвів до заснування Всесвітній день молоді як щорічного святкування в єпархіях по всьому світу та більшої міжнародної події кожні два-три роки.

Всесвітній день науки за мир і розвиток

10 листопада кожного року відбувається міжнародне святкування події Всесвітній день науки за мир і розвиток (World Science Day for Peace and Development). Цей день підкреслює важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових проблем. Він також підкреслює важливість і актуальність науки в нашому повсякденному житті. Започаткувати таке свято вирішили у 1999 році на Всесвітній науковій конференції в Будапешті, проте офіційне підтвердження події відбулося у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.

Перший Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку відзначався в усьому світі 10 листопада 2002 року під егідою ЮНЕСКО. У святкуванні взяли участь багато партнерів, таких як урядові, міжурядові та неурядові організації, національні комісії ЮНЕСКО, наукові та дослідницькі установи, професійні асоціації, засоби масової інформації, викладачі природничих наук та школи.

Міжнародний день бухгалтерії

10 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day) – це день вшанування важливої ролі, яку бухгалтери відіграють у діловому світі та нашому особистому житті. Від ретельного відстеження фінансових операцій до стратегічного консультування з фіскальних питань, бухгалтери є неоспіваними героями, які забезпечують фінансову ясність і стабільність і є надзвичайно важливою ланкою будь-якого підприємства та бізнесу.

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком (World Neuroendocrine Cancer Day, World NET Cancer Day) – відзначається щорічно 10 листопада, є життєво важливою глобальною подією, присвяченою підвищенню обізнаності про недиференційовані раки, просуванню освіти про це захворювання, покращення лікування та догляду за пацієнтами.

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком – ця глобальна ініціатива дає можливість людям з усього світу, які постраждали від нейроендокринного раку, зібратися разом у спеціальний день, підвищити обізнаність та поділитися важливими повідомленнями, які принесуть користь усій спільноті.

Цей день організовує Міжнародний альянс проти нейроендокринного раку (INCA), і в спільноті INCA він відомий як «День боротьби з нейроендокринним раком».

Яке сьогодні релігійне свято

10 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Згідно з церковними переказами Ераст був учнем апостола Павла і народився в багатій та знатній родині. До того, як увірувати в Христа, він обіймав посаду міського економа в Коринті. Навернув його на християнство саме Павло. Пізніше Ераст почав подорожувати зі своїм учителем, сповідуючи Боже слово. Приїхавши до Єрусалиму, Ераст залишив державну службу і почав жити при міській церкві.

Родіон був не лише учнем апостола Павла, але й далеким його родичем. Був єпископом в місті Патрасе. Родіон постраждав за свою віру під час правління імператора Нерона, прийнявши смерть разом з апостолами Петром та Павлом.

Що не можна робити цього дня

Не варто вирушати в далеку дорогу.

Краще не починати жодних важливих справ.

Не варто нічого позичати сусідам.

Народні прикмети і традиції

Дме сильний вітер – на хуртовини та похолодання;

Іній з'явився на деревах ввечері – до рясного снігопаду;

По землі стелиться туман – чекайте на відлигу;

Горобці голосно цвірінькають – прийде потепління;

У горобиних гніздах багато пуху – скоро буде холодно.

Пам’ятні події 10 листопада

1663 рік – укладають Батуринські статті;

1770 рік – Вольтер заявляє, якби бога не існувало б, його потрібно було б винайти;

1926 рік – у Берліні відкривають Український науковий інститут;

1928 рік – у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

1989 рік – у Львові відбуваються установчі збори Товариства «Надсяння», яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, котрі після Другої світової війни передали Польщі;

1993 рік – групою сектантів «Білого братства», очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос) та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено «кінець світу» та захоплено київський Софійський собор із метою масового самознищення;

1993 рік – в Україні заборонили всі воєнізовані недержавні організації;

1994 рік – Ірак визнає незалежність Кувейту;

2004 рік – Центрвиборчком України оголошує остаточні результати першого туру виборів президента України: Віктор Ющенко набирає 11 125 395 голосів (39,87%), Віктор Янукович – 10 969 579 голосів (39,32%);

2004 рік – виходить Firefox 1.0;

2009 рік – запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік – 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.