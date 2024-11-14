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Екоактивісти закликають Папу Римського відмовитись від усталеної різдвяної традиції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Екоактивісти закликають Папу Римського відмовитись від усталеної різдвяної традиції
Навколо ялинки для Ватикану виник скандал
фото ілюстративне з відкритих джерел

Активісти в Італії закликають Папу Римського не рубати 200-річну ялинку на Різдво

Екологи в північній італійській провінції Трентіно розпочали кампанію, щоб зупинити вирубку 200-річної ялинки, яка має стати центральним елементом різдвяного оздоблення Ватикану. Про це пише La Stampa.

Так званий «зелений велетень» заввишки 29 метрів має бути зрубаний наступного тижня в лісі в долині Ледро, після чого його перевезуть до Ватикану і встановлять на площі Святого Петра, де урочисто запалять вогні 9 грудня.

«Велична рослина з більш ніж двостолітньою історією стоїть у Валь-ді-Ледро, у Пассо-Нота, серед гір на висоті приблизно 1200 метрів над рівнем моря, поблизу озера Гарда. За 200 років існування вона вистояла у жахливих подіях – війнах, штормах – пропонуючи тінь і притулок усім, хто шукав. Однак тепер гігант ризикує бути зрізаним і стати різдвяною ялинкою у Ватикані, і ця ідея викликала спротив у жителів», – пише видання. 

Традиція різдвяної ялинки у Ватикані розпочалася у 1982 році, і з того часу щороку дарується ялинка або з регіону Італії, або з іншої європейської країни. Подарунок часто стає предметом гордості для місцевості, де росло дерево.

Але кілька екологічних асоціацій у Трентіно сповнені рішучості зірвати цьогорічний план. Вони написали відкритого листа Папі Франциску, просячи його зупинити те, що вони назвали «непотрібною жертвою».

«Ми проти цієї марної жертви», – кажуть місцеві комітети та асоціації. «Непослідовно говорити про боротьбу зі зміною клімату, а потім увічнювати такі традиції, які вимагають знищення стародавнього та символічного дерева. Було б чудово побачити його прикрашеним у його природному середовищі існування, не руйнуючи», – додають екоактивісти. 

Понад 40 тис. осіб підписали петицію, а жителі Ледро, міста з населенням близько 600 осіб, як повідомляється, планують влаштувати акцію протесту з перекриттям доріг, щоб не допустити відправки дерева до Риму.

До слова, місцеву профспілку Ватикану вперше очолила жінка

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Теги: екологія Папа Римський Ватикан ялинка традиції подарунок спротив

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