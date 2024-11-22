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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву
фото: glavcom.ua

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств

Сьогодні, 22 листопада, у Києві очікується небезпечні погодні умови, ожеледиця та сильний вітер. У столиці очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це попереджає Український гідрометцентр.

«Вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла», – йдеться у повідомленні.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву та області. Вночі 22 листопада на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий.

«Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту», – зазначається у повідомленні.

Також синоптики нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Нагадаємо, у столиці через негоду та рясний мокрий сніг, на дорогах утворилась ожеледиця, а дерева не витримали опадів і падали на дорогу.

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Теги: Київзеленбуд вітер клімат погода

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