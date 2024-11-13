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Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада

glavcom.ua
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Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Прогноз погоди на 13 листопада
фото: glavcom.ua

В Україні 13 листопада очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг

13 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У середу в Україні передбачається хмарна погода. У західних областях – опади переважно у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. 

 

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2°C. Вдень повітря прогріється до +6°C. У південних регіонах прогнозується до +9°C. В Карпатах – від 0 до -5°С.

Прогноз погоди на 13 листопада
Прогноз погоди на 13 листопада
фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікуються місцями опади. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2°C, а вдень підніметься до +4-6°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень +4-6°C.

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Теги: Укргідрометцентр повітря вітер погода

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