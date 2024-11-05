Ізраїль ліквідував керівника розвідки «Хезболли» в Сирії

Ізраїльська армія завдала авіаційних ударів по «Хезболлі»

Ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військові повідомляють, що удар був завданий по центральному розвідувальному органу «Хезболли», який відповідає за аналіз розвідувальної інформації, управління розвідувальною діяльністю та, за можливості, збір і виявлення розвідувальної інформації.

У ЦАХАЛ зазначили, що штаб-квартира розвідки «Хезболли» має відділення в Сирії, яке включає незалежну мережу збору, координації та оцінки розвідувальних даних. Безпосереднім керівником керівника розвідки угруповання був Хасан Алі аз-Заїмі, який був ліквідований під час нещодавньої операції в районі Дахіє у Бейруті.

Згідно з інформацією військових, в ході останнього удару також було знищено керівника розвідувального підрозділу «Хезболли» в Сирії Махмуда Мохаммеда Шахіна.

Він займав різні посади в угрупованні. У 2007 році у штаб-квартирі розвідки «Хезболли» він очолив сирійське відділення, за ці роки набув значного досвіду та встановив тісні робочі зв'язки з сирійським режимом та чиновниками, пов'язаними з Іраном. На цій посаді він керував розробкою та розгортанням засобів розвідки і протиповітряної оборони у співпраці з різними частинами іранської осі.

«Шахін був важливою фігурою в регіональній співпраці, і його ліквідація означає подальшу деградацію розвідувальних можливостей «Хезболли» – йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові також підкреслили, що протягом останніх тижнів ЦАХАЛ суттєво послабив роботу розвідувального штабу угруповання. Знищено засоби військової розвідки у Лівані, що завдало шкоди можливостям організації зі збору розвідувальної інформації.

«Удари по об'єктах військової розвідки «Хезболли» в Сирії ще більше сприяють операціям у Лівані, підриваючи розвідувальні можливості терористичної організації. За підтримки сирійського режиму «Хезболла» ставить під загрозу безпеку цивільного населення Сирії, створюючи штаб-квартири та розгортаючи сили в цивільних районах по всій країні», – зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

До слова, у суботу ввечері угруповання «Хезболла» випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.