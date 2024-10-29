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У Чечні горить університет спецназу. Кадиров заявив про удар безпілотників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Чечні горить університет спецназу. Кадиров заявив про удар безпілотників
Зазначається, що це перша зафіксована атака безпілотника на територію Чечні
aото: telegram / Shot

Внаслідок безпілотної атаки спалахнув дах будівлі на території Російського університету спецназу

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про безпілотну атаку на територію регіону. Загорівся дах університету спецназу імені Путіна, про що повідомив у своєму телеграм-каналі Кадиров.

«Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі (місто Чеченської Республіки - «Главком») внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», – написав Кадиров.

У Чечні горить університет спецназу. Кадиров заявив про удар безпілотників фото 1
фото: росЗМІ

Місцеві відомства та пабліки публікують кадри палаючої будівлі. Повідомляється, що діяльність вишу нібито не призупинена, а всі служби працюють у штатному режимі.

У Чечні горить університет спецназу. Кадиров заявив про удар безпілотників фото 2
фото: telegram / shot

Це, ймовірно, перша зафіксована атака безпілотника на територію Чечні.

Раніше БпЛА вже атакували Північну Осетію. Зокрема за атакою дронів на Північну Осетію, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Зазначається, що атака сталася в ніч на 8 червня. Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

До слова, СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову, очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли військову підготовку понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців. 

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Теги: пожежа Чечня Рамзан Кадиров повітря місто

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