У Чечні горить університет спецназу. Кадиров заявив про удар безпілотників

Зазначається, що це перша зафіксована атака безпілотника на територію Чечні

Внаслідок безпілотної атаки спалахнув дах будівлі на території Російського університету спецназу

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про безпілотну атаку на територію регіону. Загорівся дах університету спецназу імені Путіна, про що повідомив у своєму телеграм-каналі Кадиров.

«Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі (місто Чеченської Республіки - «Главком») внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована», – написав Кадиров.

фото: росЗМІ

Місцеві відомства та пабліки публікують кадри палаючої будівлі. Повідомляється, що діяльність вишу нібито не призупинена, а всі служби працюють у штатному режимі.

фото: telegram / shot

Це, ймовірно, перша зафіксована атака безпілотника на територію Чечні.

Раніше БпЛА вже атакували Північну Осетію. Зокрема за атакою дронів на Північну Осетію, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Зазначається, що атака сталася в ніч на 8 червня. Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

До слова, СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову, очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли військову підготовку понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.