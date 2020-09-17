Кількість випадків коронавірусу на Буковині перевищила 12,5 тисяч графіка



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За добу на Буковині виявили майже 150 нових випадків Covid-19

Лабораторія Чернівецької області за день дослідила найбільше число зразків з часу пандемії – 940

У середу, 16 вересня, у Чернівецькій області підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, лабораторія області за день дослідила найбільше число зразків з часу пандемії – 940.

Таким чином на Буковині зареєстрували вже 12 640 випадків коронавірусу. Окрім того, у середу вилікувались 63 особи. Загалом одужали вже 7389 хворих.

До слова, влада Чернівців просить в уряду компенсацію за карантин.

Нагадаємо, в Україні за добу 15 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905).

Коронавірус в Україні

Всього 162660

Хворіють 86996

Одужали 72324

Померли 3340

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162 660 людей, одужали 72 324 осіб, летальних випадків – 3340.