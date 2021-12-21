Стажер викрав з офісу комп’ютерну техніку

Аби повернути свої борги, молодик поцупив чотири ноутбуки та здав їх до ломбарду

У Києві перед судом постане молодик, який під час стажування викрав в установі комп’ютерну техніку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до Голосіївського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від власника установи на вулиці Михайла Максимовича про відсутність в офісі чотирьох ноутбуків. Для встановлення всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські опитали заявника, проаналізували відео з камер спостереження та встановили коло осіб, які мали вільний доступ до офісу. Виявилось, що до вчинення крадіжки техніки причетний чоловік, який проходить стажування.

Правопорушник відчинив кабінет, забрав чотири ноутбуки та здав їх до найближчого ломбарду, аби розплатитись з боргами. Зловмисник – 22-річний уродженець Київщини.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Дізнавачі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше столичні оперативники затримали серійного крадія ноутбуків із навчального закладу. Ним виявився вчитель, який працював у тій школі.

Інженер-програміст компанії «Епіцентр К» викрав з робочого місця 24 комп’ютери, продавав їх за безцінь, а гроші спускав в онлайн-казино.