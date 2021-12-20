СБУ викрила чиновників на багатомільйонних махінаціях із землею під Києвом

Правоохоронці провели 26 обшуків за адресами роботи та мешкання зловмисників

Посадовці організували механізм привласнення землі через її продаж підконтрольній приватній структурі

Служба безпеки України викрила посадовців селищної ради в Обухівському районі Київщини на багатомільйонних махінаціях із земельними ділянками. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники організували механізм привласнення землі через її продаж підконтрольній приватній структурі. За попередніми даними, ціна була в 10 разів нижче ринкової. Такі дії завдали територіальній громаді збитків на понад 700 млн грн.

За даними слідства, чиновники селищної ради залучили до протиправної оборудки суб’єкта оціночної діяльності, який виготовив висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок, призначених під забудову. Згідно з цим документом вартість земель була значно меншою за реальну.

На підставі цього висновку селищна рада реалізувала підконтрольній приватній структурі сім земельних ділянок загальною площею понад 26 га. Ділки сплатили за них громаді 55 млн грн. Тоді як за оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі становить майже 800 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 26 обшуків за адресами роботи та мешкання зловмисників. У ході обшуків вилучено:

оригінали документів щодо продажу земельних ділянок селищної ради за заниженою вартістю;

первинну фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Триває досудове слідство за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Раніше Служба безпеки України викрила в одній з районних рад Київської області масштабну схему вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань.