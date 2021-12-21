Спорткар зі зброєю та гранатами. Поліція затримала викрадача автівок (фото, відео)

Під час обшуку автівки правоохоронці виявили гранати РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекти ключів від автомобілів

За пів року зловмисник викрав понад десять автівок на Київщині

Правоохоронці затримали 40-річного уродженця Черкаської області, який за пів року викрав понад десять автівок на території Київщини. У квітні чоловік заволодів автівкою Hyundai Sonata, яка належала мешканцю Софіївської Борщагівки, згодом у Вишгороді також викрав авто Hyundai Tucson. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що зловмисник попередньо приїжджав до місця злочину з метою «розвідки» та підбору автомобіля. Після цього він підготовлював номерні знаки, замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під конкретні іномарки. Своє авто лиходій залишав на парковках та до місць злочину прибував громадським транспортом.

Викрадені авто чоловік «переганяв» у Черкаську область, де в подальшому реалізовував їх.

Під час санкціонованого обшуку в чоловіка виявили гранати РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекти ключів від автомобілів, заготівки (болванки) для викрадення автотранспорту, спецзасоби для безшумного розбиття вікон в автомобілях та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до скоєння злочинів.

Встановлено, що викрадач раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2,3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) , ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345( Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2, 3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальний термін покарання, який загрожує лиходію - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, поліція Київщини затримала викрадача позашляховиків на прізвисько «Тьомич». На рахунку 24-річного зловмисника ціла серія крадіжок автомобілів у Броварському та Фастівському районах області.