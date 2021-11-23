Програміст «Епіцентра» викрав з роботи понад 20 комп'ютерів: подробиці справи

Чоловік визнав себе винним і зізнався, що страждає на ігроманію

Чоловік продав комп’ютери і програв гроші в онлайн-казино

Інженер-програміст компанії «Епіцентр К» викрав з робочого місця 24 комп’ютери, продавав їх за безцінь, а гроші спускав в онлайн-казино. 11 листопада Васильківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок злочинцеві. dev.ua розповідає деталі справи.

Програміст працював у відділі автоматизованих систем управління «Логістичний центр «Калинівка» ТОВ «Епіцентр К», який розташований в смт Калинівка, Фастівського району Київської області.

Почалося все у квітні 2021 року. Колега програміста 3 квітня попросила допомогти придбати їй ноутбук для особистого користування. Програміст погодився, але попередив про завдаток у розмірі 1000 грн, який і отримав.

За кілька днів програміст повідомив колезі про необхідність внесення повної оплати за ноутбук для його придбання й озвучив суму у 21 350 грн. Дівчина перерахувала повну суму на карту зловмисника. Ці гроші він витрачав на свій розсуд, не купивши колезі ноутбук.

На наступний день після отримання коштів від колеги інженер-програміст відділу автоматизованих систем управління ТОВ «Епіцентр К» отримав під власну матеріальну відповідальність ноутбук Dell Vostro 3500 вартістю 17 078 грн 35 коп., а також сумку для нього марки Vinda 15.6 вартістю 337 грн 50 коп. і мишку Logitech M171 вартістю 285 грн. В акті прийому-передачі він поставив свій підпис.

А через місяць, в травні 2021 року, програміст виніс цей ноутбук з сумкою і мишкою з території підприємства і викраденим розпорядився на свій розсуд.

Але, як встановило слідство, Dell був не першим комп’ютером, який вкрав працівник.

У матеріалах справи наведено цілий перелік викраденого майна. Так, з території логістичного центру програміст винен ще:

7 квітня 2021-персональний комп’ютер — неттоп Lenovo think centre V720Q, вартістю 13 537 грн 50 коп.

8 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

9 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q по 13 537 грн 50 коп. кожен.

12 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q по 13 537 грн 50 коп. кожен.

17 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

20 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

23 квітня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

27 квітня 2021 — два ПК Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

30 квітня 2021-ще два Lenovo think centre V720Q вартістю по 13 537 грн 50 коп.

5 червня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

7 травня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

21 травня 2021-два Lenovo think centre V720Q вартістю 13 537 грн 50 коп. кожен.

Таким чином встановлено, що програміст вкрав у компаній «Епіцентр К» щонайменше 23 комп’ютерів Lenovo і один Dell, а також обдурив співробітницю, завдавши їй збитків більш ніж на 20 000 грн.

Програмісту інкримінували звинувачення за шахрайство і привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

На допиті програміст визнав себе винним у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень. Він повністю погодився з кваліфікацією та обставинами цих кримінальних правопорушень.

Обвинувачений розповів, що коли колега попросила його купити їй ноутбук, він взяв від неї завдаток на цю покупку, але відразу перерахував ці кошти на ігрову платформу онлайн-казино. Програвши. Потім хотів відігратися, проте знову програвав.

Потім чоловік почав викрадати техніку з місця роботи. Продавав викрадені системні блоки Lenovo think centre V720Q по 3 000 – 6 000 грн і відразу оплачував внески в казино.

Він визнав себе винним і зізнався, що страждає ігровою залежністю, яка є хворобою. Обвинувачений повідомив, що бореться з нею, відвідуючи психолога.

Станом на момент розгляду справи чоловік повідомив, що не грає в казино і влаштувався на нову роботу. Також він повідомив, що має намір повернути всі збитки, відразу повернув колишньому роботодавцю два системні блоки та один комп’ютер. «Щиро кається, цивільні позови визнає в повному обсязі, пообіцяв відшкодувати заподіяну їм шкоду і не допустить подібної поведінки в майбутньому», – сказано в матеріалах справи.

За всі пред’явлені йому звинувачення програміст міг отримати 12 років в’язниці. Однак суд за сукупністю кримінальних правопорушень призначив йому остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю на три роки.

Але пізніше вирок переглянули – програміст отримав три роки умовного покарання.

Суд зобов’язав його з’являтися для реєстрації до Уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації та працевлаштуватися.

Також з обвинуваченого стягнули на користь постраждалої колеги 20 600 грн матеріальної шкоди. Ще 341 145 грн обвинувачений повинен віддати колишньому роботодавцю – ТОВ «Епіцентр К».

У потерпілого також конфіскували й передали постраждалій компанії картонну коробку для ноутбука марки Dell, сумку для ноутбука марки Vinda 15.6, мишку Logitech M171, ноутбук марки Dell Vostro 3500, два системні блоки марки Lenovo m720q і зарядні пристрої до них, 23 картоні коробки від персональних комп’ютерів-неттопів марки Lenovo think centre V720Q.