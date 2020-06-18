Столицею пронеслася гроза з градом (фото, відео)



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Місцями у Києві випав град

Буревій повалив дерева у Києві

Сьогодні, 18 червня, у частині Києва пройшла сильна злива. Не обійшлося і без буревію.

Внаслідок шквалів вітру знову падали і ламалися дерева.

Так, на вул. Ольжича, 30 на Сирці на дорогу впало дерево і повністю її перекрило. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Рятувальники, поліцейські і звичайні люди прибирали дерево з дороги.

Крім того, у деяких районах столиці випав град. Про це повідомляють кияни у соцмережі.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.

17 червня короткочасна злива й буревій у Києві теж поламали дерева та гілля. Загалом було пошкоджено 13 дерев.