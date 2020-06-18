Столицею пронеслася гроза з градом (фото, відео)
Буревій повалив дерева у Києві
Сьогодні, 18 червня, у частині Києва пройшла сильна злива. Не обійшлося і без буревію.
Внаслідок шквалів вітру знову падали і ламалися дерева.
Так, на вул. Ольжича, 30 на Сирці на дорогу впало дерево і повністю її перекрило. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Рятувальники, поліцейські і звичайні люди прибирали дерево з дороги.
Крім того, у деяких районах столиці випав град. Про це повідомляють кияни у соцмережі.
Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.
Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.
Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.
17 червня короткочасна злива й буревій у Києві теж поламали дерева та гілля. Загалом було пошкоджено 13 дерев.