Поліція розшукує українського дипломата, якого підозрюють у зґвалтуванні

Підозрюваним у нарузі над 17-річною дівчиною може бути консул Олександр Сторожук

Підозрюваним у нарузі над 17-річною дівчиною може бути консул Олександр Сторожук

Підозрюваного після скандалу звільнили як з посади, так і з дипслужби загалом

Консул України в Бельцях у Молдові, якого торік запідозрили у зґвалтуванні неповнолітньої, був звільнений з дипломатичної служби, зараз МЗС України не має інформації про місце його перебування.

Про це стало відомо незалежному бельцькому виданню СП.

За даними Бельцького інспекторату поліції, працівника українського консульства було оголошено в міжнародний розшук, тому що незабаром після події він покинув країну. Цю інформацію виданню підтвердили і в прокуратурі.

В МЗС України у коментарі виданню розповіли, що в лютому-березні 2020 року Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ МЗС здійснювала дисциплінарне розслідування стосовно цього співробітника. Як повідомляли торік ЗМІ, звинувачення стосувалися консула Олександра Сторожука.

У МЗС підкреслили, що за результатами проведеного всебічного розслідування згаданого колишнього працівника дипломатичної служби звільнили з займаної посади і відсторонили.

«МЗС України не володіє інформацією про нинішнє місце перебування згаданої особи», - заявили виданню в українському міністерстві закордонних справ.

За даними ЗМІ, Олександра Сторожука звільнили як з посади, так і з дипслужби загалом.

Видання відзначає, що іншому фігуранту справи, жителю Бельців, 17 грудня був винесений вирок. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої двома або більше особами і засудили до п'яти років ув'язнення в колонії закритого типу.

Свою провину чоловік визнав, але опротестував вирок першої інстанції в Апеляційній палаті Бельців. До набрання вироком законної сили діє запобіжний захід - підписка про невиїзд.

У тексті судового рішення вказується, що підсудний 4 лютого прийшов на зйомну квартиру свого знайомого в Бельцях - дипломата. Близько восьмої вечора туди прийшла дівчина, яку квартиронаймач найняв для прибирання житла. Обвинувачений за підтримки товариша запропонував дівчині вступити з ним в близькість. Отримавши відмову, чоловік закрив двері в спальню, вимкнув світло і почав чіплятися до неї, чіпаючи за груди і сідниці.

У відповідь на протести неповнолітньої другий чоловік схопив її і заламав руки за спиною, а підсудний в цей час зняв з неї одяг і білизну. Далі він зґвалтував її. Його приятель тим часом тримав дівчину і мастурбував.

Судова експертиза показала, що 5 лютого в організмі обвинуваченого знайшли сліди марихуани.

На процесі підсудний пояснив, що приятель запросив його на розслабляючий масаж. Той нібито говорив, що дівчині 18 років.

Інформація про зґвалтування неповнолітньої дівчини в Бельцях з'явилася в ЗМІ в лютому 2020 року. Тоді йшлося про те, що дівчині 17 років. Джерела в слідстві повідомили журналістам, що є двоє підозрюваних (37 і 38), і серед них один з консулів України в Бельцях. Його не затримали, оскільки у нього був дипломатичний імунітет.