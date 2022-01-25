Столична влада обіцяє впорядкувати розміщення соціальної реклами: що зміниться

Поважні та потужні організації не мають чіткого плану на рік, що спричиняє хаос на рекламному ринку

Посадовці КМДА почали тестове впорядкування соціальної реклами у Києві. Про це повідомляє пресслужба КМДА

За словами начальниці Управління з питань реклами КМДА Оксани Поліщук, соціальна реклама повинна привертати увагу до соціальних проблем і загальнолюдських цінностей. При цьому ефективність рекламних проєктів залишається досить низькою.

Саме для того, аби значущі проєкти стали більш помітними, у столиці вирішили замінити підхід до розміщення соціальної реклами.

Як стверджує посадовиця, у КМДА змінили концепцію розміщення соціальної реклами, оскільки побачили проблему в підході, який використовували раніше.Чиновниця також каже, що оброблені та проаналізовані заявки на соціальну рекламу від багатьох громадських об'єднань, компаній та міністерств, показали провальність старої концепції. Перші ж систематизовані данні показали, що навіть поважні та потужні організації не мають чіткого плану на рік, що спричиняє хаос на рекламному ринку. Буцімто від несистематичних заяв на проведення кампаній приватні фірми вимушені віддавати вже викуплені місця для реклами.

«Позиція Управління чітка та послідовна: відпрацювати рік за новими правилами, зрозуміти, які є помилки та підводні камені, зробити роботу над помилками та вийти на новий рівень розміщення соціальної реклами в столиці», – підкреслила Поліщук.

Згідно з правилами КМДА, рекламодавцем може виступити будь-яка фізична чи юридична особа, але для цього сама реклама має не містити ознак піару чи комерційного напрямку. Друком постерів зазвичай виступає замовник або стуктурний підрозділ КМДА, а розміщенням реклами – власники конструкції.

Нагадаємо, за 11 місяців цього року в Києві демонтовано понад 23 тис конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок.

Також повідомлялося, що у Києві проведено рекордні демонтажі банерів.