Можливий напад Росії: де у Києві шукати бомбосховища

Є сховища, які перейшли у приватну власність, тому місто не може дозволити людям евакуюватися туди у випадку небезпеки

На Хрещатику, у випадку атаки, можна сховатися у підземних ТЦ на Майдані Незалежності та в районі Бессарабського ринку

А тлі загострення російської агресії у Києві гостро постало питання, де громадянам можна перечекати обстріл ворога у разі його нападу на місто. У Києві є близько п’яти тисяч таких місць, включно з підвалами багатоповерхівок, підземними переходами, паркінгами і станціями метро. Про це повідомив голова Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук у коментарі «РБК Україна».

«За останні вісім років вдалося збільшити кількість обладнаних об’єктів цивільного захисту з 1,5 до майже п’яти тисяч. З цього об’єму у нас зараз приблизно 19% об’єктів у стані «неготові». І в основному це ті, які знаходяться у приватній власності», – повідомив Ткачук. У таких приміщеннях громадяни можуть перебувати всього кілька годин, щоби перечекати «критичний момент». Вони не обладнані для тривалого перебування: там немає запасу харчів і води. А ось у підготовлених бомбосховищах обстріли можна перечекати 2-3 доби.

Лише 500 з них є безпосередньо підготовленими сховищами. Детальну мапу з вказаними об’єктами раніше оприлюднила КМДА.

Наприклад, у центрі Києва – на Хрещатику – у випадку атаки можна сховатися у підземних ТЦ на Майдані Незалежності та в районі Бессарабського ринку, на паркінгу ЦУМ чи станції метро.

Сховища зараз промарковані оголошеннями про те, що це є об’єктом цивільного захисту, з прізвищем контактної особи і номером телефону людини, яка має від приміщення ключі.

Водночас є й сховища, які перейшли у приватну власність. Нові власники не дають владі провести інвентаризацію, а тому місто не може дозволити людям евакуюватися туди у випадку небезпеки.

Нагадаємо, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.