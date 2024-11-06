Столична влада повідомила, чи буде цьогоріч ялинка на Софійській площі
Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада
Столична влада на цьогорічні новорічні свята не планує проводити традиційні святкові масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі буде ухвалене лише на наприкінці листопада. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА у коментарі РБК-Україна.
Як зазначається, зважаючи на дію Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 1 Протоколу № 4 Ради оборони міста Києва, а також звернення СБУ до Департаменту про посилення заходів безпеки, Департамент не планує проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи – культурно-мистецькі проекти, концерти, народні гуляння на відкритих локаціях столиці.
«Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації», – пояснили у Департаменті.
Там також зазначили, що з міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах.
«Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин», – повідомили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що організатори уже створили концепцію для головної ялинки країни й подали її для узгодження в КМДА. За попередньою інформацією, вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом. Також на святковій локації можна буде задонатити на ЗСУ. Більше деталей концепції не розкрили.
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