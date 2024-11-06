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Столична влада повідомила, чи буде цьогоріч ялинка на Софійській площі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столична влада повідомила, чи буде цьогоріч ялинка на Софійській площі
Із міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа
фото: з відкритих джерел

Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада

Столична влада на цьогорічні новорічні свята не планує проводити традиційні святкові масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі буде ухвалене лише на наприкінці листопада. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА у коментарі РБК-Україна.

Як зазначається, зважаючи на дію Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 1 Протоколу № 4 Ради оборони міста Києва, а також звернення СБУ до Департаменту про посилення заходів безпеки, Департамент не планує проводити традиційні новорічно-різдвяні масові заходи – культурно-мистецькі проекти, концерти, народні гуляння на відкритих локаціях столиці.

«Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації», – пояснили у Департаменті.

Там також зазначили, що з міркувань безпеки узагальнена програма різдвяних та новорічних заходів не оприлюднюватиметься та не анонсуватиметься у медіа і соціальних мережах.

«Питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин», – повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що організатори уже створили концепцію для головної ялинки країни й подали її для узгодження в КМДА. За попередньою інформацією, вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом. Також на святковій локації можна буде задонатити на ЗСУ. Більше деталей концепції не розкрили.

Теги: свята новорічні свята ялинка влада Київ

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