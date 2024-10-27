«Наша лідерка». Ліцей у Києві вшанував пам’ять учениці, яка загинула внаслідок атаки РФ

«Наша лідерка й натхнення, дівчинка, яка любила життя і дарувала радість усім навколо, пішла від нас занадто рано...»

У ліцеї «Престиж» міста Києва вшанували пам’ять своєї учениці Марії Троянівської, яка загинула внаслідок російської атаки по столиці. Про це йдеться у дописі ліцею «Престиж» у Facebook.

«Марія Троянівська, учениця 9-1 класу, наша лідерка й натхнення для всього ліцею, дівчинка, яка любила життя і дарувала радість усім навколо, пішла від нас занадто рано... Ворожий дрон, запущений покидьками і терористами, не просто залишив глибокий слід у стіні її будинку, а обірвав надію на майбутнє, на любов, на життя невинної дитини… Світла пам'ять про Марійку завжди житиме в наших серцях. Спочивай з миром, наша яскрава зіронько», – йдеться в повідомленні.

фото: ліцей «Престиж»

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва трапилось влучання ворожих БпЛА у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали мирні громадяни. Загинула дівчинка 2009 року народження. Мешканець будинку в Солом'янському районі Києва, у який влучив російський дрон, розповів, що відбувалося в перші хвилини після «прильоту».

У Києві кілька разів за ніч оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів». За інформацією Повітряних сил, у місті працювали системи ППО.

Крім того, відомо, що у Дніпрі після ракетної атаки вже п'ятеро загиблих та є постраждалі.

До слова, унаслідок ворожої атаки з 25 на 26 жовтня на Київщині загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею «Лідер» Лариса Баталко. Про це повідомила колега загиблої, завідувачка відділу Управління освіти і науки Бориспільської міської ради у 2008-2016 роках Людмила Мозгова.