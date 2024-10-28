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Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
Через зростання кількості заброньованих з липня зменшилась кількість мобілізованих
фото з відкритих джерел

У перші дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями порядку бронювання

Через зростання кількості заброньованих з липня зменшилась кількість мобілізованих. Зокрема кількість бронювань зросла завдяки цифровізації процедури на порталі Дія. Про це повідомили джерела NV в уряді України. 

Зазначається, що у результаті з 20 жовтня бронювання призупинили задля проведення аудиту заброньованих та перегляду критеріїв визначення критичної важливості підприємств для економіки України. У перші ж дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями порядку бронювання.

У суботу, 26 жовтня також стало відомо, що уряд обговорює зміни до постанови № 76, яка регламентує порядок бронювання військовозобов'язаних.

Нові правила бронювання: які зміни до процедури розглядає уряд

  1. До переліку критично важливих підприємств не може потрапити організація, зарплата працівників якої не перевищує 19 000 грн на місяць. Урядовці вважають, що це принесе в бюджет мільярди гривень на місяць. Підприємства також муситимуть подавати щомісячну звітність про розмір зарплатні працівників.
  2. Обласні військові адміністрації можуть позбавити права надавати підприємствам статус критично важливих або ж, згідно з іншим варіантом, це рішення місцева влада прийматиме спільно з ТЦК.
  3. Кількість заброньованих на критично важливих підприємствах можуть скоротити, наприклад, у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% квоту на бронь понизять до 70−90%. 

Повідомляється, що згоди по жодному з варіантів урядовці ще не дійшли.

«Ці зміни мають між собою узгодити Мінекономіки та Міноборони, але поки відомства не можуть домовитись. Схоже, рішення буде прийматись на вищому рівні, не виключено, що президентом Володимиром Зеленським», – резюмує співрозмовник NV в КМУ.

Щоправда, з огляду на запропоновані варіанти бронювання, не зрозуміло, як влада пропонує боротись із корупцією. Якщо представники ТЦК і ОВА разом вирішуватимуть критичну важливість підприємства для економіки регіону, то теоретично це може спричинити навіть зростання рівня корупції в цих установах. 

Нагадаємо, Кабмін погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Працівники, які мають статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий же період. Про це повідомив Кабінет Міністрів України. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Зазначається, що це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим». 

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Теги: зарплата правила влада мобілізація військові документи бізнес Мінекономіки Міноборони бронювання від мобілізації

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