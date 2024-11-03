Жителі Валенсії назвали короля Іспанії вбивцею і закидали багнюкою
Філіп VI зіткнувся з розлюченим натовпом під час свого візиту до міста Пайпорти
Розлючені жителі іспанської Валенсії, що постраждала від руйнівних повеней, закидали брудом і освистали короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію, премʼєр-міністра Педро Санчеса та очільника уряду регіону Карлоса Масона. Їх назвали «вбивцями». Про це пишуть El País та El Dario.
Монархи та політики поїхали з візитом до міста Пайпорта. Однак десятки місцевих, серед яких було чимало молоді, агресивно зустріли їх.
BREAKING: King of Spain attacked by angry people while visiting the disaster area in Valencia pic.twitter.com/fE8K1HQI12— AlexandruC4 (@AlexandruC4) November 3, 2024
Натовп закидав їх брудом та іншими предметами, а також вигукував: «вбивці», «ми вже мертві», «у нас нічого немає».
Особливої критики зазнав премʼєр Санчес. Щодо нього обурені місцеві кричали: «Педро Санчес, сучий син» та «глава уряду – це собака».
‼️🔴La reina Letizia ha tenido que abandonar la comitiva durante la visita a Paiporta de los reyes y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente valenciano, Carlos Mazón.
➡️@aragontv ha captado así el momento. pic.twitter.com/MQNpOXbFvo
Після освистування королева розплакалася.
Правоохоронці намагалися стримати натовп та оточили монарха й владу, які, зрештою, були облиті брудом. Через інцидент візит довелося призупинити.
А охоронці Санчеса забрали його після того, як у спину прем’єра прилетіла палиця, розповіли джерела El Dario у виконавчій владі. Цей візит там назвали «гігантською помилкою».
Король і королева ще деякий час залишалися в цьому районі, намагаючись заспокоїти місцевих та поговорити з ними.
Повені забрали життя щонайменше 213 людей, ще десятки – зникли безвісти. Напередодні влада наказала розгорнути найбільшу кількість військових в історії країни у мирний час для подолання наслідків негоди.
Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.
До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.
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