«Це буде катастрофа». Грузинська опозиціонерка виключила перемовини з владою

Деканоїдзе: Іванішвілі – не та людина, яка хоче йти на поступки

«Іванішвілі не зміниться – це остаточно». Деканоїдзе закликає Захід ввести санкції проти проросійського олігарха

Грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією», оскільки будь-які перемовини «будуть блефом». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила екскерівниця Національної поліції України та представниця опозиційної партії «Єдність – Національний рахунок» Хатія Деканоїдзе.

«Ми не збираємося йти на жодні перемовини, тому що вони будуть катастрофою. Іванішвілі не зміниться – це остаточно. І я не думаю, що вони готові провести великі реформи, які є важливими для євроінтеграції. Тому будь-які перемовини будуть блефом», – наголосила Деканоїдзе.

За її словами, влада може обговорювати певні питання, наприклад скасувати закон про іноагентів. Однак, підкреслює Деканоїдзе, Іванішвілі – не та людина, яка хоче йти на поступки.

Політикиня додала, що варто вже вводити санкції безпосередньо проти Іванішвілі, а не грузинського народу.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».