Зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену

Володимир Кравчук: «Якщо така можливість є і служба дозволяє мати вільний час, який ти можеш витратити на гру у виставі, – це прекрасно»

Український актор Володимир Кравчук заявив, що деякі мобілізовані артисти мають вільний час на службі, тому використовують його для виступу на сцені. Він вважає, що нічого поганого у цьому немає. Про це актор заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Якщо така можливість є і служба дозволяє мати вільний час, який ти можеш витратити на гру у виставі, – це прекрасно. Кожен знаходить можливості за рахунок чогось. Можливо, людина жертвує чимось іншим, бо для неї гра в театрі важлива. Це прекрасно, я думаю. Нічого такого тут немає. Хтось більш публічний, а хтось – навпаки. Не бачу в цьому великої проблеми», – зауважив артист.

Актор зазначив, що можливо такі дії акторів когось хвилюють: «Можливо, когось це й зачіпає. Приміром, військових, що більшість свого часу перебувають на передовій».

«Зараз велика увага прикута до ЗСУ. Закономірно, що хтось із військових стає публічним. Дійсно, той, хто відчуває в собі потенціал сказати щось, звернутись до публіки, набуває слави. Це нормальний процес. Хтось, наприклад, бігає марафон. Я ж не можу його засуджувати», – сказав Володимир Кравчук.

Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Працював актором у студії «Мамахохотала», з 2019 року – у театрі драми й комедії на Лівому березі столиці. Був героєм фільмів «Сусідка» «Бурштинові копи». Спершу актор записався у тероборону, нині 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

Нагадаємо, що раніше заслуженого артиста України Олексія Тритенка захейтили користувачі соцмереж. Їх обурило те, що актор з'явився у військовій формі на кінофестивалі Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory, оскільки не повідомляв про службу у лавах ЗСУ.

Згодом Олексій Тритенко визнав, що використання ним військової форми у той час, коли він задіяний активно в роботі свого театру, викликає «хворобливу увагу». Актор з цього приводу зробив спеціальний допис, в якому оприлюднив витяг з наказу Міноборони, згідно з яким є чинним військовослужбовцем ЗСУ від початку повномасштабної війни.