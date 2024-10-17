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Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
«Це сигнал для людей, що потрібно виїздити», – сказав Синєгубов
фото з відкритих джерел

Синєгубов зазначив, що минулого тижня ОВА подала запит щодо визнання кількох населених пунктів Куп'янщини, включно з райцентром, зоною активних бойових дій

На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад, які зазнають посилених обстрілів, варто евакуюватися. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

Так, чиновника запитали, чи є втрачені населені пункти на Куп’янському напрямку.

«Була інформація, що до певного населеного пункту заходять російські військові, наприклад, Глушківка. Однак на наступний день ворог там був повністю знищений», – відповів Синєгубов.

Посадовець зазначив, що минулого тижня ОВА подала запит щодо визнання кількох населених пунктів Куп'янщини, включно з райцентром, зоною активних бойових дій.

«Однозначно констатуємо, що розширюється зона активних бойових дій. І нами були подані відповідні документи для того, щоб було змінено статус для кількох населених пунктів, включно з Куп’янськом, від зони можливих бойових дій на зону активних бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств», – сказав він.

За його словами, цього рішення очікують «найближчим часом». Статус зони бойових дій означатиме, що з цих територій евакуюють надавачів соціальних, адміністративних, банківських та інших послуг.

«Це сигнал для людей, що потрібно виїздити», – сказав Синєгубов.

За його інформацією, в Куп’янську не залишилося дітей, а з Кіндрашівської та Курилівської громад потрібно евакуювати 36 неповнолітніх.

Нагадаємо, підрозділи Головного управління розвідки «Артан», Kraken та Міжнародний легіон здійснили комплексну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Про це повідомляє пресслужба ГУР. Результатом операції стало захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти сьомого окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил РФ.

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Теги: влада населення Харківщина документи військові Олег Синєгубов ворог

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