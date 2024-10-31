Невизначеність перебігу війни в Україні не дозволяє Кремлю готуватися до виборів у Думу – ISW

Кремль не впевнений у тому, що зможе перемогти у війні проти України

Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Державної думи Росії, що відбудеться у вересні 2026 року, однак його невизначеність стосовно війни в Україні вказує на те, що російська влада сумнівається в можливості перемоги Росії у цій війні протягом наступних двох років, про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

«Російське опозиційне видання «Медуза» 30 жовтня повідомило, що Сергій Кирієнко, перший заступник голови Адміністрації президента, досі не розпочав підготовку до «контурів» виборів до Державної Думи у 2026 році, хоча Кремль зазвичай робить це за два роки до виборів.

Джерело, близьке до Адміністрації президента, зазначило «Медузі», що формування політики для думських виборів залежить від того, чи продовжиться війна в Україні у 2026 році. «Медуза» також повідомила, що одне з джерел в керівництві «Єдиної Росії» виявило сумніви, чи будуть у кампанії «Єдиної Росії» 2026 року брати участь військовослужбовці або особа, яка символізує повернення до мирного життя, як, наприклад, прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Політтехнолог, який працює з Кремлем та кількома регіональними урядами, зазначив, що якщо війна триватиме під час виборчої кампанії 2026 року, Кремлю «знадобиться сила, що базується на ультрапатріотизмі», наприклад, абсолютно нова політична партія або «трохи модернізована» партія «Справедлива Росія». У випадку закінчення війни Кремлю будуть потрібні «помірковані сили».

Зокрема, «Справедлива Росія» провела з'їзд 26 жовтня, на якому оголосила про свій новий політичний курс під назвою «патріотичний соціалізм». Цей курс, на думку партії, є необхідним в умовах війни Росії в Україні і «міцно спирається на великі досягнення російської цивілізації та є ключовою умовою для подальшого розвитку».

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення видання Financial Times про те, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона буде готова залучити Росію до другого Саміту миру, заручившись підтримкою країн глобального Півдня.

Раніше Зеленський заявив, що якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни.

Тим часом міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив глава держави, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.