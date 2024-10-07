Казкові тролі серед тисячі квітів: на Співочому стартувала незвичайна виставка (фото)

У казковому «Парку тролів» представлено більше 20 масштабних локацій-фотозон з квітковими інсталяціями

На вихідних у столичному парку Співоче стартувала тематична виставка квіткових інсталяцій з десятків тисяч хризантем. Головними героями парку стали казкові тролі, що рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, а також вітаються з гостями, посміхаються і навіть позують для фото.

Як зазначають організатори, усього у казковому «Парку тролів» представлено більше 20 масштабних локацій-фотозон з квітковими інсталяціями, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку, а також програма з аніматорами та фудкорт.

Усі фігури тролів та декорації виставки зроблені в Україні. Частина коштів з продажу квитків йдуть на допомогу ЗСУ.

Де і коли проходить виставка:

Адреса: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Графік роботи: щодня з 10:00-19:00

Вартість квитка: дорослий-200 грн, дитячий-150 грн (від 3-14 років).

Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний.

Нагадаємо, у сімейному екопарку «Ясногородка», що на Київщині відкрилася виставка квіткових композицій на тему гороскопу та знаків Зодіаку. До уваги відвідувачів організатори пропонують 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я.

Також у Вінниці у Вежі Артинова відбулося відкриття виставки «Держава. Військо. Пам'ять», приуроченій Дню Захисників і Захисниць України. Організував подію Музей Вінниці. Вона зібрала чимало відвідувачів, серед яких були мешканці міста, науковці, військові та родичі загиблих оборонців України, особисті предмети, яких увійшли до експозиції.