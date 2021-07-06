Столична влада пояснила киянам, кого та якою вакциною наразі щеплюють

Тих, хто зареєструвався у додатку «Дія», щеплюють вакциною CoronaVac

Щеплення від коронавірусу в Україні відбувається вакцинами трьох виробників

Київ використовує конкретну вакцину для конкретної категорії громадян, що чітко визначено Міністерством охорони здоров’я у Дорожній карті вакцинації. Про це в інтерв’ю виданню «Великий Київ» розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Чиновниця повідомила, якою вакциною кого щеплюють:

Pfizer – щеплюють працівників освіти та невакцинованих осіб 1 і 2 етапів (медиків, працівників органів державної влади різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування й судової системи),

– щеплюють працівників освіти та невакцинованих осіб 1 і 2 етапів (медиків, працівників органів державної влади різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування й судової системи), AstraZeneca – використовують для ревакцинації осіб, котрі були щеплені вакциною Covishield (медичні та соціальні працівники, Збройні сили України та МВС),

– використовують для ревакцинації осіб, котрі були щеплені вакциною Covishield (медичні та соціальні працівники, Збройні сили України та МВС), CoronaVac – для маломобільних груп населення та їхніх доглядальників, спортсменів-олімпійців та паралімпійців, Патрульної служби, осіб, старших 65 років, а також тих, хто зареєструвався у додатку «Дія». ⠀

Старостенко також нагадала, що нещодавно почалася вакцинація у трудових колективах компаній, у штаті яких понад 50 осіб, яких також вакцинують Pfizer.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 5 липня в Києві було проведено 14 861 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – 400 107 щеплень.

За минулу добу, 5 липня, у Києві коронавірус виявлено у 197 людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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