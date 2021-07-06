Столична влада пояснила киянам, кого та якою вакциною наразі щеплюють
Тих, хто зареєструвався у додатку «Дія», щеплюють вакциною CoronaVac
Щеплення від коронавірусу в Україні відбувається вакцинами трьох виробників
Київ використовує конкретну вакцину для конкретної категорії громадян, що чітко визначено Міністерством охорони здоров’я у Дорожній карті вакцинації. Про це в інтерв’ю виданню «Великий Київ» розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Чиновниця повідомила, якою вакциною кого щеплюють:
- Pfizer – щеплюють працівників освіти та невакцинованих осіб 1 і 2 етапів (медиків, працівників органів державної влади різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування й судової системи),
- AstraZeneca – використовують для ревакцинації осіб, котрі були щеплені вакциною Covishield (медичні та соціальні працівники, Збройні сили України та МВС),
- CoronaVac – для маломобільних груп населення та їхніх доглядальників, спортсменів-олімпійців та паралімпійців, Патрульної служби, осіб, старших 65 років, а також тих, хто зареєструвався у додатку «Дія». ⠀
Старостенко також нагадала, що нещодавно почалася вакцинація у трудових колективах компаній, у штаті яких понад 50 осіб, яких також вакцинують Pfizer.
За даними Міністерства охорони здоров’я, 5 липня в Києві було проведено 14 861 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – 400 107 щеплень.
За минулу добу, 5 липня, у Києві коронавірус виявлено у 197 людей.
Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.
Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.
Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.
До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».