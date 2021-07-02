Центр масової вакцинації в Києві знову змінив графік роботи

Київ нарощує темпи вакцинації від Covid-19

Центр вакцинації від Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, із 5 липня працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

«За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 рази – зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 разів. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний», – пояснила вона.

Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем. Вона також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

За добу 30 червня в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

Також із цього тижня в Києві від Covid-19 можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

На фестивалі Atlas Weekend, що розпочинається 5 липня в Києві, приватна клініка проводитиме всім охочим вакцинацію від Covid-19.

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