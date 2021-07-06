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    У Києві за добу виявлено майже 200 нових хворих на коронавірус

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    Коронавірусна ситуація в Києві покращилась - У Києві за добу виявлено майже 200 нових хворих на коронавірус
    Коронавірусна ситуація в Києві покращилась
    Фото: Укрінформ

    За минулу добу в Києві не було жодної смерті від коронавірусу

    За минулу добу, 5 липня, у Києві коронавірус виявлено у 197 людей. Це на 96 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 липня було 101 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214822 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 205574 особи (за добу 5 липня 187)
    • померли 5201 особа (за добу 0)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127565 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 37 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 15 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124036 осіб (за добу 5 липня 37)
    • померли 2755 людей (за добу 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2238364 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 5 липня зафіксовано 541 хворого на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

    Нагадаємо, за добу 4 липня в Києві виявили 101 хворого на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу виявлено майже 200 нових хворих на коронавірус