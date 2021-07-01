Центру масової вакцинації в Києві знадобилась допомога охоронців (фото)

Щодня на патрулювання виходитимуть від чотирьох до десяти працівників «Муніципальної охорони»

Працівники «Муніципальної охорони» патрулюють у центрі вакцинації для недопущення порушень правил поведінки

Для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19, створеного на базі Міжнародного виставкового центру, залучено працівників «Муніципальної охорони». Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.

За його словами, Центр вакцинації працюватиме до 4 липня щодня, тож Департамент муніципальної безпеки КМДА залучив працівників «Муніципальної охорони» для дотримання громадського порядку та недопущення порушень правил поведінки.

«Щодня на патрулювання виходитимуть від чотирьох до десяти працівників «Муніципальної охорони», залежно від кількості охочих вакцинуватися», – уточнив Ткачук.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.